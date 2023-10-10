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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 10:13
إغلاق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية
وأشارت المديرية في بيان إلى أنه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1087335
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