الاستخبارات المصرية تُكذّب نتنياهو: حذّرناه من غزة

وعلى الرغم من نفي نتنياهو، قال مصدر مصري في الاستخبارات المصرية لـ"يديعوت": "لا نحيد قيد أنملة عن الكلام الذي قلناه لعدة وسائل إعلام أجنبية".



وأشار المصدر في اللستخبارات المصرية الى أن كامل "فوجئ باللامبالاة" التي بدت في "تل أبيب"، وأفاد أن نتنياهو أبلغ كامل بأن قوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن "منغمسة" في التعامل مع مدن الضفة التي تنطلق منها العمليات.



وأضاف المصدر جنرالات في الجيش الإسرائيلي قالوا لنظرائهم في القاهرة إن "الوضع في غزة، وخاصة على طول السياج الأمني، تحت السيطرة".



من جهته، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا قال فيه إنه لم يلتق عباس كامل ولم يتحدث إليه منذ تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله عن تحذير مصري لإسرائيل من عملية في غزة "كاذب وغير صحيح".



وفي وقت لاحق، شدد المصدر المصري "لا ننفي ولا نحيد قيد أنملة عما قلناه.. مصر رأت أنه من المناسب تحذير "إسرائيل" من خطورة الوضع أمام غزة"، وتابع إنه "حوار سري يدور منذ فترة طويلة "بين مكتب وزير الاستخبارات المصري ومكتب رئيس الحكومة نتنياهو".



وأكّد المصدر أنه "عندما جرت المحادثة، أوضح المسؤولون الاسرائيليون لنا أن "تل أبيب" تفضّل التركيز على الضفة الغربية وأن عيون "إسرائيل" على طول القطاع مفتوحة".