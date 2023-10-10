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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 10:55

"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان

"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
وقالت "حماس" في بيان لها: "نشد على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنود الاحتلال في كل مكان"،  تأكيداً على "وحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحريرهما من دنس الاحتلال الفاشي".
 
ووجهت الحركة دعوة إلى الأهالي في الداخل المحتل عام 48، قائلةً إن "هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة".
 
وأضاف البيان أن "المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها كتائب عزّ الدين القسّام، تسطّر أروع صور ملاحم البطولة والفداء ضد الاحتلال الإسرائيلي، دفاعاً عن الأرض والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وذوداً عن كرامة المرابطات من حرائر فلسطين، وانتصاراً لأسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، نيابة عن الأمَّة قاطبة".
 
ودعت أحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلةً  إن يوم الجمعة، هو يوم لحشد التأييد والدعم والمشاركة.
 
كما دعت الحركة جماهير الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى "الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة، من أجل إعلان التضامن مع فلسطين والقدس والأقصى، ومن حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس المحتلة".
رقم : 1087352
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