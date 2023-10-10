الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 10:57

تظاهرات داعمة لغزة في إيرلندا: لفلسطين كل الحق في المقاومة

تظاهرات داعمة لغزة في إيرلندا: لفلسطين كل الحق في المقاومة
وعبّر المشاركون عن استنكارهم للقصف الهمجي الذي تتعرض له غزة، وأعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في حقه بالمقاومة، والدفاع عن حريته بالطرق والوسائل المناسبة. 
 
بدوره، ألقى النائب الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، كلمة خلال الفعالية لفت فيها إلى "ازدواجية المعايير" لدى الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي والحكومة الإيرلندية، "الذين دعموا أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة والذخائر خلال العامين السابقين، وصولاً إلى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، وتنكّروا للشعب الفلسطيني الذي يملك كل الحق في مقاومة الاحتلال ووصفوه بالإرهابي". 
 
وأضاف باريت: "كل مؤسسات حقوق الإنسان اتهمت إسرائيل بالقيام بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وتطهير عرقي". 
 
ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات تنكرت للجرائم التي قامت بها إسرائيل طيلة فترة حصار غزة، من سياسة العقاب الجماعي لمليوني شخص، والعدوان تلوى العدوان على القطاع، الذي نتج عنه تصنيف الأمم المتحدة لغزة، كحالة أزمة إنسانية مستمرة". 
 
وتساءل باريت: "ماذا فعل العالمي الغربي؟ لاشيء؟ لا مقاطعة، لا استنكار للإرهاب الإسرائيلي، بل حتى رفضوا أن يستخدموا كلمة فصل عنصري في وصف هذا الإرهاب (ضد الفلسطينيين)". 
 
وتابع: "كيف يتوقعون من الشعب الفلسطيني أن يشعر حيال هذا، وهو كل يوم يعامله الغرب كإنسان من درجة متدنية منقوص الإنسانية، وكل يوم يقولون نريد أسلحة لاسرائيل"، مؤكداً أن "للفلسطينيين كل الحق في المقاومة حتى التحرير".
 
في المقابل، هاجم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التظاهرات الداعمة لغزة في كندا، وشارك في تجمع داعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي. 
 
واتهم النشطاء الذين ينظمون بمسيرات في جميع أنحاء كندا بأنهم "يمجدون العنف".
 
وانضم ترودو إلى تجمع للتضامن مع كيان الاحتلال، في وقت متأخر أمس الإثنين، وشجب هجوم المقاومة في خطابه، كذلك عبّر القادة السياسيون من مختلف الأطياف في كندا عن دعمهم لـ "إسرائيل".
 
وشهدت كندا، الاثنين، مسيرات نظمتها مجموعات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ومنها تورونتو، حيث احتشد نحو 1000 محتج في مسيرة نظمتها مجموعة "حركة الشباب الفلسطيني".
 
رقم : 1087353
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
9 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
9 تشرين الأول 2023
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
8 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي