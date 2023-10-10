رغم إلغائه.. فرنسا ترفض دعم قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات الفلسطينية

ويأتي الإعلان الفرنسي بعد أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن القرار في ساعة متأخرة أمس ودعا إلى اجتماع يناقش فيه المسألة اليوم.



وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات" في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر".



يذكر أن دولا مثل إسبانيا، وهولندا، وإيرلندا، وبلغاريا كانت قد رفضت القرار فور صدوره أمس.



وكانت ألمانيا والنمسا أعلنت في الاثنين عن تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية، وذلك عقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.



كما أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين عقب هجوم "حماس".