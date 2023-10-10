نداء عاجل لمصريين يحملون جنسيات أجنبية في غزة

وتواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع خالد عزمي، السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين، وتم تعديل موعد مغادرتهم.



وعلى صعيد آخر، اطمأنت جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدا أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع حقنا للدماء وتأمينا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.



في اليوم الرابع من عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، ووسعت رقعة الإستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.