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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 13:35

الجيش الإسرائيلي: لا توجد دعوة لتوجه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

الجيش الإسرائيلي: لا توجد دعوة لتوجه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية
وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى ذكرت أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. 

وقالت المصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. 

وحذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر، وستتصدى له ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن.
 
رقم : 1087396
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