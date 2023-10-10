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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 13:39

مقتدى الصدر يدعو لتجهيز قطاع غزة المحاصر بالمياه

مقتدى الصدر يدعو لتجهيز قطاع غزة المحاصر بالمياه
وقال الصدر في كلمة له إن المقاومة أذلت جبروت الكيان الصهيوني أمام الزحف الفلسطيني، داعياً الدول العربية والإسلامية، وخاصة السعودية وإيران إلى إيصال الماء والغذاء الى غزة، كما دعا مصر الى فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الى غزة.

وأضاف، استرجاع القدس والأراضي المحتلة في فلسطين أمانة في أعناقنا وإخوتنا في غزة سيسطرون اروع معاني البطولة حتى من دون مساندة كما هي العادة، معربا عن "استعداده لتجهيز المياه وإيصالها إلى غزة.

وانتقد بعض الحكام العرب بالقول، الخزي والعار للذين لم يحركوا ساكنا إزاء الوضع في غزة وحتى حين منع عن أهلها الماء والغذاء، متابعاً، لا نستغرب موقف الغرب الظالم تجاه ما يجري في غزة ودعمه ل‍إسرائيل، وننتظر سقوط الصنم الأمريكي كما الصهيوني ونهاية العجوز الخرف بايدن.
رقم : 1087397
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