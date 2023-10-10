قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني

وقال آية الله الخامنئي في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال الحفل المشترك لتخريج دفعة جديدة من طلبة جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة في البلاد والتي جرت في جامعة "الامام علي (ع)" بطهران: فيما يتعلق بقضية 7 اكتوبر (عملية طوفان الاقصى) مني الكيان الصهيوني الغاصب بهزيمة لا يمكنه ترميمها، سواء من الناحية العسكرية او الاستخباراتية. الجميع قالوا بان الكيان مني بالهزيمة، وأؤكد على عدم قابلية الترميم. أقول إن هذا الزلزال المدمر نجح في تدمير بعض الهياكل الأساسية لحكم الكيان الغاصب، والتي لا يمكنه إعادة بنائها بهذه السهولة.

واضاف: نحن نقبّل جباه وسواعد المخططين ذوي الدراية والاذكياء والشباب الفلسطينيين، لكن أولئك الذين يقولون إن الملحمة الأخيرة هي من عمل غير الفلسطينيين مخطئون في حساباتهم.

*هذه الكارثة التي حلت بالصهاينة هي نتيجة افعالهم

وتابع قائد الثورة الاسلامية: هذه الكارثة سببها تصرفات الصهاينة أنفسهم. عندما تتجاوز القسوة والاجرام الحد الأقصى، وعندما يصل التنمر إلى ذروته، يجب انتظار الطوفان.

وقال: إن هذا العمل الشجاع والتضحوي الذي قام به الفلسطينيون كان ردا على جرائم العدو الغاصب، التي استمرت سنوات طويلة وتزايدت حدتها في الأشهر الأخيرة. والحكومة الحالية التي تحكم الكيان الصهيوني الغاصب هي المسؤولة عن ذلك.

*بعد أن تلقى العدو الصهيوني الشرير الصفعة، بدأ سياسة التظلم!

واضاف قائد الثورة الاسلامية: الآن وبعد أن تلقى العدو الشرير والظالم الصفعة، بدأ سياسة التظلم. ويساعده آخرون أيضًا. وتساعده وسائل إعلام عالم الاستكبار، وهذا التظلم كاذب ومناقض للواقع 100%، لأن المجاهدين الفلسطينيين تمكنوا من الخروج من حصار غزة والوصول إلى المراكز العسكرية والمدنية للصهاينة. هل هو مظلوم؟ مهما كان هذا النظام الغاصب فهو غير مظلوم. إنه ظالم، معتدٍ، جاهل، متبجح، لكنه غير مظلوم. لا أحد يستطيع أن يصنع من هذا الوحش صورة مظلوم.

*ليعلم الكيان الصهيوني بانه سيتلقى صفعة اقوى ردا على الهجوم على غزة

وحذر قائد الثورة الاسلامية، الكيان الصهيوني قائلا: لقد استخدم كيان الاحتلال التظلم ذريعة ليتمكن من مواصلة ظلمه المضاعف، بقصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية ضد سكان غزة. وهذا التظلم ذريعة له لمضاعفة جرائمه عدة اضعاف. يريد تبرير هذه الجرائم بالتظاهر بالمظلومية. وهذا أيضاً حساب خاطئ. وليعلم رؤساء الكيان الغاصب وصناع القرار وداعميهم أن ذلك سيجلب عليهم كارثة أكبر. وليعلموا أن رد الفعل على هذه الممارسات الظالمة سيكون صفعة أقوى على وجوههم القبيحة.

واضاف: إن عزيمة الشباب الفلسطيني الشجاع، وعزيمة المضحين الفلسطينيين، انما تتعزز بهذه الجرائم. لقد ولى اليوم الذي كان يأتي فيه البعض ليتمكنوا ربما من خلق موقع لأنفسهم في فلسطين بالكلام والتعامل والتساوم مع الظالم. لقد ولى ذلك الوقت. اليوم، الفلسطينيون مستيقظون، والشباب مستيقظون، والمخططون الفلسطينيون يعملون بكامل مهارة. بناء عليه فان حساب العدو خاطئ لو ظن أنه يمكنه عبر التظلم من مواصلة عدوانه الإجرامي.