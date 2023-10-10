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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 16:08

طوفان الأقصى...وتنديد دولي بوحشية العدوان الصهيوني

طوفان الأقصى...وتنديد دولي بوحشية العدوان الصهيوني
وامتدت حالة من التعاطف الشعبي إلى الولايات المتحدة الأميركية والغرب الأوروبي حيث شهدت مدينة نيويورك تظاهرة شارك فيها أميركيون ومقيمون مؤيدون للفلسطينيين، رافعين لافتات حملت عبارات تدعو الإدارة الأميركية إلى إنهاء المساعدات العسكرية إلى "إسرائيل".

كما أدانت 33 منظمة طلابية، في جامعة هارفارد الأميركية، العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية وقتل الأطفال والشيوخ والنساء.

كما تجمع متظاهرون من جميع الأعمار أمام "القنصلية الإسرائيلية العامة" في مانهاتن محملين أعلاما فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للكيان المحتل، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيدة لـ "إسرائيل".

وعلى وقع هتاف "إسرائيل إلى الجحيم" و"نيويورك تقف إلى جانب غزة"، طالب المتظاهرون بواسطة مكبر الصوت بـ"تحرير فلسطين" و"إنهاء استعمار الكيان "الصهيوني العنصري واحتلاله الأراضي العربية".

وفي أوروبا فقد تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، بحشد ضخم في مدريد.

واحتشد المشاركون في المظاهرة، في الساحة المركزية "سول"، وسط العاصمة الإسبانية مدريد وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات "الحرية لفلسطين" و"الدعوة لمقاطعة "إسرائيل"".

وندّد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وكيل الغرب وأميركا بمكيالين، متجاهلين الدم الفلسطيني المسفوح من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأما في كندا..حيث تدفق المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع وسط مدينة تورونتو الكندية، وساروا باتجاه "القنصلية الإسرائيلية" في تورونتو..

وتجمع المتظاهرون في ميدان "ناثان فيليبس" أمام مبنى بلدية تورونتو، وكان العديد منهم يلتفون بالأعلام الفلسطينية أو يلوّحون بها، بينما هتف الحشد: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وكُتب على إحدى اللافتات: "الاحتلال جريمة، والمقاومة رد".

وفي حين تجمع المئات من الفلسطينيين وسط المدينة، تواجد عدد من المتظاهرين المؤيدين لـ "إسرائيل"، حيث أقامت الشرطة حواجز حولهم باستخدام الدراجات.

وفي مدن بريطانية نُظمت تظاهرات عدة داعمة للفلسطينيين، وخرج المئات في برمنغهام ومانشستر وبرايتون للتظاهر تلبية لدعوات ناشطين ومجموعات دعم، من أجل التضامن مع الفلسطينيين وحقّهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض الزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، إدانة المقاومة "حماس" بعد تنفيذها عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني.

وأكد كوربين "إن "[إسرائيل] هي في الأساس سبب لكل ما مايجري في فلسطين وشعبها"،مطالبا إياها بإنهاء إحتلالها للأراضي المقدسة المحتلة.

ورفض كوربين قول تصريحات فيها إدانة لحركة حماس، خلال مقابلة أجرتها ITV News معه.

وجاء ذلك في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، والذي عقد على خلفية التصاعد بين الجيش الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين.

وأصدر كوربين بيانا يوم السبت وصف فيه الأحداث في [إسرائيل] بأنها "مثيرة للقلق العميق". وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بشكل عاجل".

وطالب [إسرائيل] بإنهاء احتلالها لفلسطين باعتبارها "الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم".

هذا وأثارت تصريحات كوربين غضبا بين أوساط السياسيين البريطانيين، ومن جانبه قال النائب العمالي السابق إيان أوستن "إن تصريحات كوربين شائنة"واصفا"حركة حماس بمنظمة إرهابية.

وفي ذات السياق قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، "يجب على الشرطة البريطانية التحقيق مع الذين يحتفلون بهجمات حماس على [إسرائيل] في بريطانيا بحثا عن جرائم كراهية محتملة".

ومن جانبها علقت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قائلة "ستستخدم الشرطة القوة الكاملة للقانون ضد أي مظاهر الدعم للمقاومين الفلسطينيين".

وشهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات أمام مقر سفارة الكيان الإسرائيلي رفضا للعدوان المستمر على قطاع غزة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
رقم : 1087411
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