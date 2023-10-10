زعيم معارض بريطاني يرفض إدانة 'حماس' لــعملية طوفان الأقصى

وأكد كوربين "إن "[إسرائيل] هي في الأساس سبب لكل ما مايجري في فلسطين وشعبها"،مطالبا إياها بإنهاء إحتلالها للأراضي المقدسة المحتلة.

ورفض كوربين قول تصريحات فيها إدانة لحركة حماس، خلال مقابلة أجرتها ITV News معه.

وجاء ذلك في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، والذي عقد على خلفية التصاعد بين الجيش الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين.

وأصدر كوربين بيانا يوم السبت وصف فيه الأحداث في [إسرائيل] بأنها "مثيرة للقلق العميق". وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بشكل عاجل".

وطالب [إسرائيل] بإنهاء احتلالها لفلسطين باعتبارها "الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم".

هذا وأثارت تصريحات كوربين غضبا بين أوساط السياسيين البريطانيين، ومن جانبه قال النائب العمالي السابق إيان أوستن "إن تصريحات كوربين شائنة"واصفا"حركة حماس بمنظمة إرهابية.

وفي ذات السياق قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، "يجب على الشرطة البريطانية التحقيق مع الذين يحتفلون بهجمات حماس على [إسرائيل] في بريطانيا بحثا عن جرائم كراهية محتملة".

ومن جانبها علقت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قائلة "ستستخدم الشرطة القوة الكاملة للقانون ضد أي مظاهر الدعم للمقاومين الفلسطينيين".