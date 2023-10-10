الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 16:12

زعيم معارض بريطاني يرفض إدانة 'حماس' لــعملية طوفان الأقصى

زعيم معارض بريطاني يرفض إدانة
وأكد كوربين "إن "[إسرائيل] هي في الأساس سبب لكل ما مايجري في فلسطين وشعبها"،مطالبا إياها بإنهاء إحتلالها للأراضي المقدسة المحتلة.
 
ورفض كوربين قول تصريحات فيها إدانة لحركة حماس، خلال مقابلة أجرتها ITV News معه.
 
وجاء ذلك في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، والذي عقد على خلفية التصاعد بين الجيش الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين.
 
وأصدر كوربين بيانا يوم السبت وصف فيه الأحداث في [إسرائيل] بأنها "مثيرة للقلق العميق". وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بشكل عاجل".
 
وطالب [إسرائيل] بإنهاء احتلالها لفلسطين باعتبارها "الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم".
 
هذا وأثارت تصريحات كوربين غضبا بين أوساط السياسيين البريطانيين، ومن جانبه قال النائب العمالي السابق إيان أوستن "إن تصريحات كوربين شائنة"واصفا"حركة حماس بمنظمة إرهابية.
 
وفي ذات السياق قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، "يجب على الشرطة البريطانية التحقيق مع الذين يحتفلون بهجمات حماس على [إسرائيل] في بريطانيا بحثا عن جرائم كراهية محتملة".
 
ومن جانبها علقت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قائلة "ستستخدم الشرطة القوة الكاملة للقانون ضد أي مظاهر الدعم للمقاومين الفلسطينيين".
رقم : 1087412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي