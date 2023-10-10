رئيس التجمع الإسلامي في السنغال: "طوفان الأقصى" لحظة تاريخية أربكت "إسرائيل"

وقال كبي في تصريحٍ صحفي نتابع جهود الفلسطينيين في هذه اللحظات التاريخية، من عمر الصراع مع العدو الصهيوني الغاصب والتي تُسجّل فيها المقاومة بشائر النصر، وتكشف هشاشة العدو معلنةً إصرارها وقدرتها على استرداد حقوقها المسلوبة من خلال هذه الملحمة التاريخية التي أربكت "إسرائيل" وكشفت ملامح النفاق العالمي.

ودعا كبي الأمة الإسلامية إلى وقفةٍ حقيقية لمساندة الشعب الفلسطيني، وجعل هذه الأحداث فرصةً لفتح صفحة جديدة للقضية الفلسطينية تكون مدخلاً لنصرٍ حقيقي ينال فيه الشعب الفلسطيني كافّة حقوقه.

وناشد كبي المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية ليتمكن الفلسطينيون من العيش بأمانٍ وسلام، خاتماً تصريحه بالدعاء للفلسطينيين بالنصر، وبالهلاك والدمار للإسرائيليين الصهاينة.

وأمس الإثنين، أقام المئات من المواطنين في عاصمة جنوب أفريقيا، كيب تاون، تجمعاً للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، بعد عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى".