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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 18:52

السيسي يوجه بإرسال قافلة مساعدات إنسانية شاملة إلى غزة

السيسي يوجه بإرسال قافلة مساعدات إنسانية شاملة إلى غزة
وأوضح التحالف أنّ قافلة المساعدات التي سترسلها مصر تضمّ أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني، مع استمرار العدوان الذي يشنّه العدو الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
وشدد التحالف على مواصلة جهود إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافّة أشكالها، حتى تحسّن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، لافتاً إلى تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.
 
ويُواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي
عدوانه على قطاع غزّة
لليوم الرابع على التوالي، ويكثّف غاراته على مختلف مناطق القطاع، مرتكباً المجازر بحق المدنيين، ومستهدفاً الأطقم الصحافية والطبية.
 
واليوم، حذّر الرئيس السيسي خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطرافٍ أخرى.
 
وأكّد الرئيس المصري "ألا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي"، متابعاً أنّ "الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد".
 
وأوضح السيسي أنّ مصر تُكثّف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني.
 
مصر تتحرك لمنع نزوح جماعي من غزة إلى شبه جزيرة سيناء
واليوم، قال مسؤولون في غزة ومصادر أمنية مصرية إنّ مصر تتحرك لمنع نزوح جماعي من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء بعد أن أوقف القصف الإسرائيلي المعابر عند نقطة الخروج الوحيدة من القطاع الفلسطيني، الثلاثاء.
 
وقال مصدران أمنيان مصريان إنّ العدوان الإسرائيلي على غزة أثار قلق مصر التي حثت "إسرائيل" على توفير ممر آمن للمدنيين من القطاع بدلاً من تشجيعهم على المغادرة باتجاه سيناء.
 
واليوم، أكّدت مصادر مصرية أمنية رفيعة أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي سعى لطرح و"تزكية" طروحات "فاسدة"، من بينها السعي
"لتوطين أهالي قطاع غزة"
في سيناء. 
 
وذكرت المصادر الأمنية لقناة القاهرة الإخبارية أنّ هذه الطروحات "تصدت لها مصر وستتصدى لها"، مشدّدة على أنّ ثمة إجماعاً شعبياً فلسطينياً على "رفضها".
 
وقبل أيام،
قُتل 3 إسرائيليين
على الأقل من جرّاء إطلاق عنصر من الشرطة المصرية النار عليهم في منطقة عمود السواري في الإسكندرية شمالي مصر.
 
وعقب بدء معركة "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، حذّرت مصر من أن"التصعيد الجاري في أعقاب سلسلة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية يمكن أن يؤثّر سلباً في مستقبل جهود التهدئة"، داعيةً إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر".
 
كذلك، دعت القاهرة "الأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل الفوري من أجل وقف التصعيد وحثّ إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني".
رقم : 1087449
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