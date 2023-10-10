لليوم الرابع على التوالي..وطوفان المقاومة مستمر

في محاولة للتغطية على الضربة الموجعة التي تلقاها الاحتلال الاسرائيلي جراء عملية طوفان الاقصى التي نفذها ابطال المقاومة الاسلامية في قطاع غزة والتي لا تزال متواصلة داخل الاراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال قصفه العشوائي على الابراج السكنية والمساجد و المدارس وسيارات الاسعاف في قطاع غزة.
و شن طيران الاحتلال غارات جوية عنيفة على ارجاء مختلفة من قطاع غزة فيما جددت زوارق بحرية إسرائيلية قصفها لبعض مناطق القطاع.
لم تكن سيارات الاسعاف في مأمن من القصف العشوائي حيث استهدف الاحتلال اربع سيارات اسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة. كما طالت غارات الاحتلال مكاتب اعلامية عدة استشهد على اثرها ثلاثة صحفيين واصيب اخرون بجروح.
واعلنت مصادر فلسطينية استشهاد مواطنة واصابة اخرين بجروح جراء غارة اسرائيلية على منزلها في بلدة عبسان في دير البلح بقطاع غزة، بالاضافة الى اصابة عدد من المواطنين في غارة على مبنى سكني شرق محافظة خان يونس.
في السياق، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن العدو الإسرائيلي “سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه”.
هذا وقال هنية إن الحركة “أبلغت الجهات التي تواصلت معها بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة”، مشيراً إلى أن عملية طوفان الأقصى “فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا”.
وبيّن أن “وحشية الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة”.
وفي حين واصل الطيران الحربي للعدو قصف مدينة غزة يشكل مكثّف، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش “سيطر بالكامل على منطقة غلاف غزة”.
لكن وبالرغم من ذلك، فإن ذلك لم يمنع المقاومين من التسلل إلى زيكيم اليوم الثلاثاء من البحر، مع استمرار الاشتباكات في بعض أنحاء الغلاف بين من بقي صامداً من المقاومين في الغلاف وقوات الاحتلال.
وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين الـ 1000، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء.
وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث العسكري لدى العدو أن “العمل جار لإغلاق الفتحات والثغرات التي أحدثها أفراد كتائب القسام في السياج الأمني مع غزة فضلا عن ترميم البنى التحتية مثل الكاميرات والمجسات”، وفق زعمه.
يأتي ذلك، بعد يوم كثف فيه الاحتلال قصفاً على غزة أوقع عشرات الشهداء كما أحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية. وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وفجر اليوم أدى صحفيون فلسطينيون، صلاة الجنازة على جثماني زميلين لهما قُتلا فجراً أثناء تغطيتهما لقصف الطائرات الإسرائيلية لبناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.
هذا واعتبرت حماس أن “مواقف بعض الأطراف الداعمة للاحتلال تشكّل غطاء لتشجيعه في حربه على الشعب الفلسطيني”، داعية “أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال”.
ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضباطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124 قتيلا.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن مجلس الوزراء صادق على طلب وزير الحرب تجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط. يأتي ذلك في وقت قالت فيه القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى الكيان المحتل.
قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام -مساء الثلاثاء- مدينة عسقلان المحتلة؛ بضربات صاروخية كبيرة ردا على جريمة تهجير العدو لأهالي غزة وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من القطاع.
وقالت الكتائب في بيان لها: “إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى”.
ويأتي قصف القسام لعسقلان المحتلة بعد انتهاء المهلة التي وجهتها الكتائب في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته على التلجرام: “رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر..”.
وتشن طائرات الاحتلال منذ السبت الماضي عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين بعد فشلها في مواجهة المقاومين الذين لا يزالون يخوضون اشتباكات باسلة ضمن معركة طوفان الأقصى بغزة.
واضطر عشرات الآلاف في القطاع إلى إخلاء منازلهم نتيجة القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، وتخوفًا من المزيد من القصف في حين طلبت قوات الاحتلال إخلاء العديد من التجمعات والأحياء من سكانها تمهيدًا لمزيد من القصف.
وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.
ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى الصهاينة إلى 1000، وإصابة أكثر من 2700 منهم 23 موت سريري و340 بحالة خطيرة.
من جهته أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.