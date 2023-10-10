من هو 'زكريا أبو معمر' الذي إغتاله الكيان الصهيوني؟

ويبلغ الشهيد أبو معمر من العمر خمسين عاما، وهو أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

ويرأس أبو معمر دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس المنوط بها نسج العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، والمجموع الوطني الفلسطيني.

وقاد أبو معمر مؤخرا جهود حركة حماس التي دعت لإجراء الانتخابات المحلية في بلديات قطاع غزة، ودعا برفقة الفصائل الفلسطينية لجنة الانتخابات المركزية لزيارة غزة، وأبلغوها بجهوزيتهم لإجراء الانتخابات المحلية.

ويقطن الشهيد أبو معمر منطقة معن شرق محافظة خانيونس، وعمل سابقا في مدارس المجمع الإسلامي، وترأس حركة حماس في محافظة خانيونس في أوقات سابقة، كما عمل نائبا لرئيس دائرة العلاقات الوطنية بين عامي 2017 و 2021.

وشيعت جماهير خانيونس الشهيد أبو معمر عصر اليوم الثلاثاء، وقالت حركة حماس في بيان نعيها: "أنه إزاء استشهاد أولئك القادة العظام فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، وذوداً عن كرامة شعبنا وأمّتنا العربية والإسلامية ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".