الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 19:43

من هو 'زكريا أبو معمر' الذي إغتاله الكيان الصهيوني؟

من هو
ويبلغ الشهيد أبو معمر من العمر خمسين عاما، وهو أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.
 
ويرأس أبو معمر دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس المنوط بها نسج العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، والمجموع الوطني الفلسطيني.
 
وقاد أبو معمر مؤخرا جهود حركة حماس التي دعت لإجراء الانتخابات المحلية في بلديات قطاع غزة، ودعا برفقة الفصائل الفلسطينية لجنة الانتخابات المركزية لزيارة غزة، وأبلغوها بجهوزيتهم لإجراء الانتخابات المحلية.
 
ويقطن الشهيد أبو معمر منطقة معن شرق محافظة خانيونس، وعمل سابقا في مدارس المجمع الإسلامي، وترأس حركة حماس في محافظة خانيونس في أوقات سابقة، كما عمل نائبا لرئيس دائرة العلاقات الوطنية بين عامي 2017 و 2021.
 
وشيعت جماهير خانيونس الشهيد أبو معمر عصر اليوم الثلاثاء، وقالت حركة حماس في بيان نعيها: "أنه إزاء استشهاد أولئك القادة العظام فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، وذوداً عن كرامة شعبنا وأمّتنا العربية والإسلامية ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".
رقم : 1087478
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي