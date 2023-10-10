لجنة حقوق الانسان الدولية تناقش تداعيات الحظر على حقوق الشعب الايراني

واستعرض هذا الاجتماع التقرير الدوري الرابع الذي تسلمه من البعثة الايرانية بشان تنفيذ ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وقامت البعثة التي تضم مسؤولين وخبراء ايرانيين كبار من مختلف المؤسسات والاجهزة المعنية في البلاد، بالدفاع عن تقريرها، والاجابة على استفسارات واراء اعضاء لجنة حقوق الانسان الاممية.

واكدت البعثة الايرانية على مواصلة التعاون بين الجمهورية الاسلامية مع حقوق الانسان الدولية، وحرصها على احترام التعهدات منصوصة في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان وتكثيف الجهود في هذا الخصوص.

كما قدمت البعثة الايرانية، المستندات والتقارير الدامغة في معرض الرد على الاتهامات الواهية، مع تاكيدها بضرورة التعامل البناء والمهني وغير المسيس من قبل لجنة حقوق الانسان الدولية مع نظيراتها في البلدان المختلفة.