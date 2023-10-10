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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 20:19

مخبر: يجب إدراج الدولرة في جدول أعمال العلاقات بين إيران وبيلاروسيا

مخبر: يجب إدراج الدولرة في جدول أعمال العلاقات بين إيران وبيلاروسيا
وأعرب مخبر، مساء اليوم الثلاثاء في طهران، خلال استقباله وزير الصناعة البيلاروسي "ألكسندر راغوجنيك" عن تقديره لدعم بيلاروسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، لا سيما بما يتماشى مع عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأوراسي، وقال: على الرغم من ذلك، لم يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيعها بما يتناسب مع العلاقات السياسية والدبلوماسية، ووفقاً لإرادة قادة البلدين، تم إنشاء أرضية مناسبة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية في الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الايرانية الحالية).
 
وفي إشارة إلى الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات السياسية بين طهران ومينسك، قال: إن تحسن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين في العامين الماضيين يظهر التصميم الثابت والجاد للبلدين إيران وبيلاروسيا في تطوير العلاقات الشاملة.
 
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى إمكانيات وقدرات إيران وبيلاروسيا لتلبية الاحتياجات المتبادلة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة والطب والخدمات الهندسية التقنية، وأضاف: ان توسيع التعاون بين البلدين لتلبية الاحتياجات المتبادلة يشكل منصة جيدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة القطاع الخاص.
 
ونوه مخبر أيضًا إلى العقوبات الظالمة التي يفرضها النظام الاستعماري ضد الدول والحكومات المحبة للحرية في العالم، بما في ذلك إيران وبيلاروسيا، وأشار إلى أنه على الرغم من العقوبات واسعة النطاق، فقد حققت جمهورية إيران الإسلامية تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات وخاصة التقنية والهندسية، واضاف: إن تفعيل القطاع الخاص في البلدين بشكل أكبر من الماضي سيضع الأساس لتحسين العلاقات الشاملة.
 
وشدد على ضرورة حل المشاكل النقدية والمصرفية بين البلدين وقال: يجب إدراج الدولرة في جدول أعمال العلاقات الإيرانية البيلاروسية ونتطلع إلى اتخاذ قرارات مهمة وضرورية لاستخدام العملات الوطنية لجمهورية بيلاروسيا خلال زيارات الوفود السياسية للبلدين واعتماد التبادلات الاقتصادية.
 
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: نحن مهتمون بتوفير الظروف للاستثمارات المشتركة في البلدين في أسرع وقت ممكن.
 
من جانبه أشار "ألكسندر راغونيك" وزير الصناعة البيلاروسي إلى عقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا وقال: في هذه الزيارة ، تم اتخاذ قرارات وإجراءات جيدة للغاية بالتعاون مع الجانب الإيراني في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية في قطاع التعدين والمعدات الصناعية والطبية والآلات الزراعية والبيع المتبادل للمنتجات الغذائية.
 
وأعلن وزير الصناعة البيلاروسي استعداد بلاده لاستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية: أن رئيس بيلاروسيا يؤكد على ضرورة وأهمية تحسين العلاقات الشاملة مع حكومة جمهورية ايران الإسلامية باعتبارها شريكا أساسيا لبيلاروسيا في المنطقة، ونأمل أن نشهد الذكرى الثلاثين للعلاقات السياسية بين البلدين، نقلة أساسية في العلاقات الاقتصادية بينهما.
رقم : 1087483
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