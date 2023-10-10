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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 21:15
رئيس مؤسسة الشهيد الإيرانية لنظيره الفلسطيني:

العالم برمته شهد الانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني

العالم برمته شهد الانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه قاضي زاده اليوم الثلاثاء، مع رئيس مؤسسة الشهيد الفلسطيني "بلال سعد" مهنئا إياه بإنجازات الفلسطينيين في ساحات المعركة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
 
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني مخاطبا المسؤول الفلسطيني: نحن نقف إلى جانبكم؛ لقد أظهر اعداؤكم ذروة الدناءة عبر هروبهم من ساحات المواجهة مع المقاومين، بينما ينهالون على المدنيين العزل بالقنابل والصورايخ.
 
ومضى قاضي زاده إلى القول: لقد شهد العالم برمته الانتصارات التي يحققها الشعب الفلسطيني اليوم.
 
في المقابل أثنى رئيس مؤسسة الشهيد الفلسطيني على مواقف الشعب الإيراني الداعمة للقضية الفلسطينية؛ وقال: إننا نقدم هذا النصر إلى روح "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
 
وأضاف "بلال سعد" خلال حديثه الهاتفي مع "قاضي زاده" اليوم: إأن كل هذه الانتصارات تحققت بفضل الشهيد سليماني الذي بذل جهودا كثيرة في هذا المسار.
 
وفيما اعتبر معركة "طوفان الأقصى" أكبر انتصار للشعب الفلسطيني على عدوه الصهيوني، أكد رئيس مؤسسة الشهيد في فلسطين، بأن هذه الإنجازات مرهونة بدعم الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني.
رقم : 1087494
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