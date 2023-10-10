شكري لأمير عبد اللهيان: مصر تبذل جهوداً من أجل خفض التصعيد في غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنّ شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدّتها، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أنّ الوزير شكري أحاط نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلاً عن الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

من جانبه، أعرب أمير عبد اللهيان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصةً في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.