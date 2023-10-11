الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 07:53

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
ويتعرض قطاع غزة لغارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الصهيونية بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان الصهيوني أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 922 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة.

وذكرت الصحة، في بيان لها، أن جرائم الاحتلال بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من افرادها.

وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد 6 من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.

وتسببت الجرائم أيضًا، الى استشهاد 8 صحفيين واصابة 20 اخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة.

وكان وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، أصدر قرارا بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع، فيما زعم المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، استعادة السيطرة على المستوطنات في محيط قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون ما زال هناك مسلحون في المنطقة.

وتسبب العدوان "الاسرائيلي" الهمجي على القطاع في نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من أصل 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاما.

وأمهل الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الثلاثاء، سكان مدينة عسقلان حتى الساعة الـ5 مساءً لمغادرتها؛ رداً على تهجير الاحتلال لأهلنا من منازلهم في قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث العبرية أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى الصهاينة إلى 1200 والإصابات إلى 2900.

وأضافت الهيئة العبرية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع قوات المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى.

ومع مساء الثلاثاء، بلغ عدد الذين كشف الاحتلال عن أسمائهم 156 ضابطا وجنديا في صفوف جيش الاحتلال، في حين أعلنت شرطة الاحتلال مقتل 41 من عناصرها.

والليلة الماضية، اعترفت قوات الاحتلال بإصابة 3 صهاينة في عسقلان في اشتباكات مع مقاومين، واندلعت اشتباكات في أكثر من موقع في اسدود وزكيم، أدت لإصابتين على الأقل، ما يفند زعمها السابق باستعادة السيطرة على غلاف غزة.

وطلبت قوات الاحتلال تطلب من المستوطنين التزام منازلهم في عسقلان وتقليل خروجهم خلال الساعات القادمة.

وفي تطور نوعي، أعلنت كتائب القسام، الليلة الماضية، عن قصف صاروخي مركز من جنوب لبنان على مستوطنة الجليل الأعلى في إطار الانخراط بمعركة طوفان الأقصى.

ووجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام -مساء الثلاثاء- ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ، على مدينة عسقلان المحتلة؛ ردًّا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة.

وقالت الكتائب بأنه: “إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى”.

ويأتي قصف القسام لعسقلان المحتلة بعد انتهاء المهلة التي وجهتها الكتائب في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت كتائب القسام قصف “تل أبيب” و”هرتسيليا” وبئر السبع ومطار بن غوريون، رداً على استهداف المدنيين.

كما أعلنت سرايا القدس عن رشقات صاروخية استهدفت العمق الصهيوني.

وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.

ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده.

من جهته أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.
رقم : 1087575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي