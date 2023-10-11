دول العالم تجلي رعاياها من الكيان الصهيوني

وتعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة فلسطين المحتلة، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية الأحد.



وتقدّر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في فلسطين المحتلة و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن «الغالبية العظمى منهم» تضررت جراء الهجمات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.



من جانبها أكدت وزارة الخارجية اليونانية الأحد أنها تعمل على إعادة «149 سائحاً يونانياً» تقطعت بهم السبل في الكيان الصهيوني.



وبحسب البيان، سُجّلت أسماء 149 زائراً يونانياً في الكيان الصهيوني و«بدأت الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم».



والاثنين، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك، أن بلاده أجلت 215 شخصاً من الكيان الصهيوني على متن طائرتين خلال الليل، وقد هبطوا في بودابست.



وحثت السفارة السويدية في تل أبيب، السويديين في الكيان الصهيوني على البقاء بالقرب من الملاجئ، والاتصال بأقاربهم والتسجيل في ما يسمى بالقائمة السويدية.



وارسلت النمسا وفرنسا وهولندا واسبانيا وجمهورية التشيك ايضا طائرات لاجلاء رعاياها من الكيان الصهيوني ايضا.



كما اجلت بلغاريا 180 من رعاياها ورومانيا 1396 و بولندا 600 وكوريا الجنوبية 220 وايطاليا 200 ومونتنيغرو 101 من رعاياها من فلسطين المحتلة حتى الان.