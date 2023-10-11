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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 09:35

وزير الامن: الکیان الصهيوني يظلم و يدعي المظلومية

وزير الامن: الکیان الصهيوني يظلم و يدعي المظلومية
وأشار "اسماعيل خطيب"، الثلاثاء، في رسالة، إلى الآية الثانية من سورة الحشر، «وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الأبْصَارِ» وكتب: إن عملية طوفان الأقصى المذهلة والمفاجئة التي قامت بها جبهة المقاومة، سجلت نصرا منقطع النظير بحيث يصاب خاف الکیان الصهیوني على حياته التي لا قيمة لها، ويمد يد العون للحكومات الأخرى.

وقال: مما لا شك فيه أن ما يقرب من 80 عاما من احتلال الأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم في ظل الدعم المتواصل من المتشدقین بحقوق الإنسان، أدت إلى خلق مثل هذه الملحمة ردا على عدوان الصهاينة المتواصل، ووفقا لما قال قائد الثورة الإسلامیة إن الزلزال المدمر الذي حدث يوم 7 أكتوبر(2023) یؤشر علی فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن الكيان الصهيوني ترميمه.

وتابع ،نثمن الجهود الحثيثة التي بذلها شهيد القدس اللواء قاسم سليماني، وسط الانتصارات العظيمة لجبهة المقاومة. ونسلّم على الروح الطاهرة لهذا الشهيد، وشهداء المقاومة في فلسطين المحتلة وسائر الدول الإسلامیة، وإمام الشهداء (رضي الله عنه)
و قال، إن قوات الأمن الإيرانية تهنئ قائد الثورة الإسلامیة الذي كان على الدوام مصدر أمل وحجر صبر لجبهة المقاومة الإسلامية بتوجيهاته الحكيمة، والشعب الفلسطيني المظلوم بهذا النصر غير المسبوق للفلسطينيين في مواجهة الکیان الصهيوني المدجج بالسلاح.
وأسأل الله تعالی بالتحریر الكاملة للقدس الشريف.

وصرح أن العدو الصهيوني المذل بعد هذه الهزيمة، اتبع سياسة الإیحاء بالمظلومیة، كما سارعت وسائل الإعلام المستكبرة إلى مساعدته. لکن دول الدول الإسلامية وشعوب العالم الحرة لا تنخدع بنشر الأكاذيب والتصورات الخاطئة وغير الحقيقية.
رقم : 1087615
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