عبد اللهيان في رسالة للأمم المتحدة يحذّر من تداعيات الانتقام الصهيوني في غزة

وندّد عبد اللهيان في رسالته هذه بالجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني بدعم الولايات المتحدة الأميركية والغرب، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني القانوني في الدفاع عن نفسه، ضد الاحتلال والانتهاكات.



ولفت عبد اللهيان إلى المسؤولية الملقاة على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الأممية ذاتها، تجاه الكارثة الانسانية الحالية في قطاع غزة؛ محذرًا من تداعيات الانتقام الغاشم الذي يمارسه الكيان الصهيوني هناك.



وفي جانب آخر من رسالته، طالب عبد اللهيان، الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة وفي أسرع وقت ممكن، من أجل وضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وحقوق الانسان والمجازر الشنيعة، سيما جرائم الحرب والتطهير العرقي، المتواصلة حاليًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.