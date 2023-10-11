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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 09:48

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 950 شهيدا و5000 مصاب

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 950 شهيدا و5000 مصاب
ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الخامس، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 950 شهيدا، وأصيب أكثر من 5000 آخرين.

ولفتت وارة الصحة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.
رقم : 1087620
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