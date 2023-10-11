لبنان| وزير الزراعة: غزة باقية وستنتصر

وفي حديث إلى "سبوتنيك"، أكد الحاج حسن أننا "قادرون على هزيمة "إسرائيل"، وأن نبض الشارع العربي يختلف عن مواقف القادة السياسيين"، مشددًا على أن "غزة باقية وستنتصر".



وبالنسبة إلى "إمكانية شن حرب على جنوب لبنان"، قال: "لدينا خبرة عالية في مواجهة العدو ونعرف بعضنا جيدًا، و يعرف هذا العدو مدى إصرارنا على تحقيق الانتصار وما حققناه عليه يوم حررنا أرضنا، ولقد هزمنا "إسرائيل"، لأننا أصحاب حق وما حصل في الجنوب أمس حق مكتسب لنا، والمقاومة تستخدم ميزانًا من ذهب في إدارة الأمور، واذا اعتدت علينا "إسرائيل" فالأمر لن يكون نزهة بالنسبة اليها".



وقال: "إذا أرادت "إسرائيل" المواجهة مع لبنان، فالمقاومة مستعدة برًا وبحرًا وجوًا، وتضاعفت قوتها كثيرًا عن الجولات السابقة، فنحن لسنا دعاة حرب بل دعاة حق".

