الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 11:15

ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة

ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
وجاء في هذه الرسالة: كما تعلمون أننا شاهدنا خلال الأيام الأخيرة تقارير وصور كثيرة مؤلمة عن الغارات واسعة النطاق ضد المدنيين في غزة والتي اسفرت عن استشهاد وجرح مئات المدنيين الابرياء، حيث سيزداد هذا العدد في حالة تصعيد هذه الغارات.

وأعرب المسؤول الايراني عن بالغ قلقه وجمعية الهلال الاحمر الايراني كما هو شأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التصعيد الذي يعتبر مصدر قلق من العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة حاليا.

وأكد أن جمعية الهلال الأحمر الايرانية ترى بأن هذه اللجنة بإعتبارها أمين ميثاق جنيف ومبادئ واصول الحقوق الدولية الانسانية، ستبذل كل جهودها للتقليل من التبعات السلبية في هذه الأعمال الرهيبة.

وأعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني عن اعتقاده بأن الدبلوماسية الانسانية بإمكانها الحيلولة دون التبعات السلبية للأزمات الراهنة والتقليل من مثل هذه النزاعات المسلحة طويلة الأمد.

وأعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلياتها في المنطقة لإرسال المساعدات الانسانية الى المتضررين الفلسطينيين في العمليات العسكرية الراهنة.

كما بعث المسؤول الايراني برسائل مماثلة الى نظيره السوري خالد حبوباتي، ومساعدة رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري نيفين القباج، ورئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزعبي ورئيس اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر الدولي علي محمود بوهدمة، أعلن فيها استعداد الهلال الاحمر الايراني لإرسال المساعدات الانسانية والفرق الطبية الى سوريا ولبنان ومصر لاغاثة المتضررين الفلسطينيين والعمل على معالجة الجرحى منهم الذين يتم ايفادهم الى هذه الدول.
رقم : 1087643
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي