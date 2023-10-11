ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة

وجاء في هذه الرسالة: كما تعلمون أننا شاهدنا خلال الأيام الأخيرة تقارير وصور كثيرة مؤلمة عن الغارات واسعة النطاق ضد المدنيين في غزة والتي اسفرت عن استشهاد وجرح مئات المدنيين الابرياء، حيث سيزداد هذا العدد في حالة تصعيد هذه الغارات.



وأعرب المسؤول الايراني عن بالغ قلقه وجمعية الهلال الاحمر الايراني كما هو شأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التصعيد الذي يعتبر مصدر قلق من العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة حاليا.



وأكد أن جمعية الهلال الأحمر الايرانية ترى بأن هذه اللجنة بإعتبارها أمين ميثاق جنيف ومبادئ واصول الحقوق الدولية الانسانية، ستبذل كل جهودها للتقليل من التبعات السلبية في هذه الأعمال الرهيبة.



وأعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني عن اعتقاده بأن الدبلوماسية الانسانية بإمكانها الحيلولة دون التبعات السلبية للأزمات الراهنة والتقليل من مثل هذه النزاعات المسلحة طويلة الأمد.



وأعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلياتها في المنطقة لإرسال المساعدات الانسانية الى المتضررين الفلسطينيين في العمليات العسكرية الراهنة.



كما بعث المسؤول الايراني برسائل مماثلة الى نظيره السوري خالد حبوباتي، ومساعدة رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري نيفين القباج، ورئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزعبي ورئيس اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر الدولي علي محمود بوهدمة، أعلن فيها استعداد الهلال الاحمر الايراني لإرسال المساعدات الانسانية والفرق الطبية الى سوريا ولبنان ومصر لاغاثة المتضررين الفلسطينيين والعمل على معالجة الجرحى منهم الذين يتم ايفادهم الى هذه الدول.