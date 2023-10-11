إيران تعلن الاستعداد لاستضافة الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

واعرب المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، في مذكرة رسمية إلى أمانة هذه المنظمة، عن شكر وزير الخارجية أمير عبداللهيان إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم طه بشأن تبادل وجهات النظر والمباحثات البناءة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسمياً بالكامل لاستضافة الاجتماع الطارىء لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.



وفيما يلي نص المذكرة الرسمية لممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي:

عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد الدكتور أميرعبداللهيان يوم الاثنين الموافق 9/10/2023 مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه فيما يتعلق بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة ننقل لكم شكر السيد الدكتور أميرعبداللهيان على الفرصة التي أتيحت لتبادل وجهات النظر مع الأمين العام المحترم والمباحثات البناءة التي أجريت معه في هذا الصدد.



أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن استيائه العميق وقلقه إزاء الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها أمثلة واضحة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وأعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة العمليات العسكرية الواسعة النطاق والأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة المئات من أطفال الشعب الفلسطيني، وخاصة الرضع والأطفال والنساء. وشكر السيد الدكتور أميرعبداللهيان السيد حسين إبراهيم طه على قيامه في الوقت المناسب بإدانة ممارسات الكيان المذكور والتأكيد على مسؤولية هذا الكيان العنصري وقاتل الأطفال في هذا السياق، وأكد على ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بمناقشة هذا الأمر المهم فورا على أعلى مستوى ممكن.



وأبلغ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام باستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في طهران في أقرب فرصة، نظرا للحساسية العالية والحاجة الكبيرة للبت بهذه القضية. وتقرر تقديم هذا الاقتراح كتابياً إلى الأمانة.



ولذلك، سيكون من دواعي سرورنا أن تبدأ أمانة منظمة التعاون الإسلامي على الفور في إجراء المشاورات اللازمة مع الحكومات الأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بمقترح حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبلغ المثلية بالنتيجة النهائية لاتخاذ الإجراء المناسب.



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تناول فيه تطورات الأوضاع في فلسطين.



وأشار امير عبداللهيان في الاتصال الهاتفي مع حسين ابراهيم طه" بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وضرورة جهود الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.



و دعا وزير الخارجية، إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.



بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبني رد مشترك على عدوان الكيان الصهيوني.



وأشار إلى خطة اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن التطورات الفلسطينية، ورحب باقتراح أمير عبداللهيان لعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية، وأكد على مساعدة الشعب الفلسطيني معلنا أنه سيبلغ وزراء خارجية الدول الأعضاء حول مقترح إيران.