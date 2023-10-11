الأمن الروسي: واشنطن بدأت العمل لتقويض الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة

ووفقا له تسعى واشنطن مع حلفائها، لتخريب رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.



الأمن الروسي يعتقل امرأة أوكرانية في مقاطعة روستوف تعمل لصالح قوات كييف

وأضاف بورتنيكوف، في اجتماع مجلس رؤساء الهيئات الأمنية المختصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي افتتح في باكو تحت رئاسته: "منذ اجتماعنا السابق، أصبح الوضع الدولي أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تفاقم ملحوظ للتحديات الرئيسية وتشكيل تهديدات جديدة في مجال رابطة الدول المستقلة. لقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا واسعة النطاق لتقويض الوضع في بلدان الرابطة، وممارسة ضغوط العقوبات على الدول غير المرغوب فيها، وإغلاق الطرق اللوجستية وإنشاء ممرات نقل جديدة، وبالتالي زيادة العواقب السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية".



وذكر رئيس المخابرات الروسية، أن الغرب الجماعي يتجاهل القواعد الراسخة للقانون الدولي ويسعى إلى إيجاد أكثر أشكال الابتزاز وترهيب المنشقين فعالية، وهو ما من شأنه أن يدق إسفينا في العلاقات الودية القائمة بين بلدان رابطة الدول المستقلة وجيرانها.



ونوه بأن الجهود التي يبذلها الغربيون تهدف للقضاء على مشاريع التكامل في الفضاء الأوراسي: رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. ويتم خلال ذلك استخدام أجهزة المخابرات الغربية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في التحريض على الكراهية العرقية والدينية، وإثارة وتأجيج النزاعات المسلحة، مما يخلق الظروف المسبقة للأزمات السياسية وسيناريوهات الثورات الملونة، فضلا عن تشجيع تطرف الشباب وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، والتي أصبحت "بيئة مغذية" للتطرف والإرهاب.