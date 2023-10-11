الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 11:28

وزير النفط الايراني يصل الى موسكو للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي"

وزير النفط الايراني يصل الى موسكو للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي"
وبدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في هذه اللجنة ألكسندر نوفاك، سافر اوجي الذي يرأس الجانب الإيراني في الهيئة العليا للتعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" الذي سيعقد في موسكو بحضور الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وكان في استقبال وزير النفط "جواد اوجي" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو".

ويتضمن جدول أعمال وزير النفط الايراني في هذه الزيارة لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وبعض المسؤولين ومديري بعض شركات النفط والغاز الروسية.

كما سيلقي وزير النفط كلمة حول موضوع سوق النفط والغاز العالمية في الاجتماع المتخصص للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي " يوم غد الخميس.

وتتمحور فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكوالذي يقام في الفترة من 11 الى 13 تشرين الاول/أكتوبر 2023 حول موضوع "الواقع الجديد للطاقة في عالم المستقبل".

وبحسب المنظمين لهذا الحدث الدولي، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 4 آلاف ضيف من أكثر من 60 دولة، ومن بينهم أسماء بعض رؤساء الوزراء وسفراء دول رابطة الدول المستقلة (CIS) والوزراء وبرلمانيين ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

ويتضمن المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" أكثر من 30 فعالية حول موضوعات مثل التنمية المستدامة والمناخ، والتطوير العلمي والتكنولوجي، والتحول الرقمي، وتطوير قطاع الوقود والطاقة.

يشار الى انه يتم تنظيم المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" والذي تم وضع حجر الأساس له في عام 2016 من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة الروسية وبدعم من حكومة موسكو.
رقم : 1087648
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي