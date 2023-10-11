وزير النفط الايراني يصل الى موسكو للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي"

وبدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في هذه اللجنة ألكسندر نوفاك، سافر اوجي الذي يرأس الجانب الإيراني في الهيئة العليا للتعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" الذي سيعقد في موسكو بحضور الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".



وكان في استقبال وزير النفط "جواد اوجي" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو".



ويتضمن جدول أعمال وزير النفط الايراني في هذه الزيارة لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وبعض المسؤولين ومديري بعض شركات النفط والغاز الروسية.



كما سيلقي وزير النفط كلمة حول موضوع سوق النفط والغاز العالمية في الاجتماع المتخصص للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي " يوم غد الخميس.



وتتمحور فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكوالذي يقام في الفترة من 11 الى 13 تشرين الاول/أكتوبر 2023 حول موضوع "الواقع الجديد للطاقة في عالم المستقبل".



وبحسب المنظمين لهذا الحدث الدولي، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 4 آلاف ضيف من أكثر من 60 دولة، ومن بينهم أسماء بعض رؤساء الوزراء وسفراء دول رابطة الدول المستقلة (CIS) والوزراء وبرلمانيين ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.



ويتضمن المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" أكثر من 30 فعالية حول موضوعات مثل التنمية المستدامة والمناخ، والتطوير العلمي والتكنولوجي، والتحول الرقمي، وتطوير قطاع الوقود والطاقة.



يشار الى انه يتم تنظيم المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" والذي تم وضع حجر الأساس له في عام 2016 من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة الروسية وبدعم من حكومة موسكو.