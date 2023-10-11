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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 13:19

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع "الجرداح" ‏الصهيوني

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع "الجرداح" ‏الصهيوني
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) استهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانٍ لها: إن الاستهداف يأتي ردًّا حازما على الاعتداءات الصهيونية الاثنين الماضي التي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، وعلي فتوني، وعلي حدرج.

وأكدت المقاومة الإسلامية مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.‏

اليكم نص البيان...

بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع "الجرداح" ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏

إنّ المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
رقم : 1087679
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