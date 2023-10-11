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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 13:45

روسيا تشتكي لدى منظمة الطيران الدولي

روسيا تشتكي لدى منظمة الطيران الدولي
والمتهمون، 37 دولة: جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألبانيا وآيسلندا وموناكو والنرويج ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وسويسرا.

كان أساس بدء الإجراءات هو استخدام المدعى عليهم لتدابير تقييدية غير قانونية من جانب واحد، ضد روسيا وشركات الطيران التابعة لها. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن حظر استخدام المجال الجوي لطائرات الخطوط الجوية الروسية، وحظر توريد الطائرات وقطع الغيار لها، وحظر صيانة وتقديم خدمات التأمين للطائرات، واحتجاز الطائرات في الخارج، تقييد الوصول إلى معلومات الأرصاد الجوية لأغراض الملاحة الجوية. ومن خلال أفعالها، عرّضت هذه الدول سلامة الطيران المدني الدولي للخطر وقوضت بشكل خطير الثقة المتبادلة التي كانت أساس نظام الطيران الدولي منذ ما يقرب من 80 عاما.

إن الاتحاد الروسي، باعتباره أحد القوى الرائدة في مجال الطيران، ملتزم التزاما راسخا بالسعي إلى وضع حد لجميع هذه الانتهاكات لأحكام اتفاقية شيكاغو من خلال آليات منظمة الطيران المدني الدولي لحل النزاعات. ونأمل أن يستجيب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بنزاهة للوضع في سياق التجاهل غير المسبوق واسع النطاق من جانب المدعى عليهم لالتزاماتهم القانونية الدولية.
رقم : 1087685
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