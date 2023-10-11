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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 16:26

حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا

حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
واضاف حزب الله في بيان ان إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية.
 
وتابع ان الدعم الأمريكي المفتوح لآلة القتل الصهيونية يظهر الجوهر الحقيقي للسياسة الأميركية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل.
 
وقال حزب الله: نطالب جماهر أمتنا التي تعرف الحقيقة البشعة لأميركا وعدوانها على شعوب أمتنا أن تدين التدخل الأميركي وشركائه الدوليين والإقليميين.
 
واكد ان الولايات المتحدة شريك في العدوان الإسرائيلي ونحملها المسؤولية عن القتل والإجرام ‏والحصار.
رقم : 1087700
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