قصف مطار 'بن غوريون' برشقة صواريخ

ودوت انفجارات عنيفة جدا في تل ابيب قبل قليل بفعل صواريخ المقاومة.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعليق الرحلات من مطار بن غوريون بعد قصفه بالصواريخ.