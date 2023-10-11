أحدث العناوين :
ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة
صافرات إنذار تحذر من تسلل طائرات مسيرة لشمال فلسطين المحتلة
تل أبيب تحترق
بسبب نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة
بالفيديو..الاحتلال يُسلح أطفالا ونساء المستوطنين لقتل الفلسطينيين
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم
قصف مطار 'بن غوريون' برشقة صواريخ
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
عضو في الكنيست تدعو لاستخدام النووي وتسوية غزة بالأرض
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 October 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 18:14
بسبب نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة
وحسب وكالة "فلسطين اليوم"، أعلن رئيس سلطة الطاقة بغزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الساعة 2 ظهراً؛ بسبب نفاد الوقود.
رقم :
1087717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
10 تشرين الأول 2023
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
أحدث العناوين
ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة
صافرات إنذار تحذر من تسلل طائرات مسيرة لشمال فلسطين المحتلة
تل أبيب تحترق
بسبب نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة
بالفيديو..الاحتلال يُسلح أطفالا ونساء المستوطنين لقتل الفلسطينيين
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم
قصف مطار 'بن غوريون' برشقة صواريخ
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
عضو في الكنيست تدعو لاستخدام النووي وتسوية غزة بالأرض
صحيفة عبرية: ثمن الحرب الحالية هو الأعلى منذ حرب اكتوبر
روسيا تشتكي لدى منظمة الطيران الدولي
1055 شهيد و5184 إصابة في عدوان الاحتلال على غزة
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
نواب البرلمان الايراني يرددون هتافات الموت لإسرائيل والنصر لفلسطين
المجمع الفقهي العراقي يدعو لـ"جمعة طوفان الأقصى"
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع "الجرداح" الصهيوني
طهران ترد على بيان الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون
العراق يعلن وصول عملية ضبط الحدود مع سوريا الى مراحلها النهائية
وزير النفط الايراني يصل الى موسكو للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي"
الأكثر قراءة
بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير علاقاتها الجيدة للغاية مع إيران
الجيش الفرنسي يعلن بدء الانسحاب من النيجر
لبنان| قوى الأمن: مطلق النار على سفارة أميركا اعترف بقيامه بإطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات بزقاق البلاط
بالفيديو.. آثار هلاك مئات الصهاينة ودمار حافلاتهم في حفل موسيقي
الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
الاحتفالات بمولد الرسول (ص) مستمرة في البقاع
كيم جونغ أون يدعم فلسطين في وجه "إسرائيل": إنها مسألة حرية
حزب الله يُشيّع الشهيد العزقي في بريتال
قاليباف يعزي نظيره السوري بالحادث الارهابي الاخير
قاليباف يقدم هديتين لمحمد بن زايد آل نهيان
ردود الافعال على عملية طوفان الاقصى البطولية
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
اللواء باقري: مستعدون لتعميق التعاون مع سوريا في وجه الارهاب
Deutschland Kurier تتهم المخابرات الأوكرانية بمحاولة اغتيال زعيم لحزب "البديل لألمانيا"
الرئاسة السورية تعلق على عملية "طوفان الأقصى"
شويغو يتفقد سير عمليات تدريب المتعاقدين والمتطوعين
أوكرانيا.. طلب كبير على "شهادات الوفاة" للتهرب من التعبئة العسكرية
اللواء سلامي: سنقضي على كل من يريد الإضرار ببلدنا وشبابنا
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
"روستيخ" تكشف عن سترات جديدة للجيش الروسي تحمي من الرصاص الخارق للدروع
الأخبار الساخنة
بالصور: جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة ودنسوه بأحذيتهم
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجزائر تنحي خلافاتها مع المغرب وتتخذ هذا القرار المهم تجاهه
إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟