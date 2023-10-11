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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 19:28

صافرات إنذار تحذر من تسلل طائرات مسيرة لشمال فلسطين المحتلة

صافرات إنذار تحذر من تسلل طائرات مسيرة لشمال فلسطين المحتلة
وقالت مصادر اخبارية ان المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى تحدث عن شراعيات عليها مقاتلون دخلت المجال الجوي الإسرائيلي.
 
واعلنت القناة 14 العبرية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة مجددا.
رقم : 1087729
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