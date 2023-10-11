صافرات إنذار تحذر من تسلل طائرات مسيرة لشمال فلسطين المحتلة

وقالت مصادر اخبارية ان المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى تحدث عن شراعيات عليها مقاتلون دخلت المجال الجوي الإسرائيلي.

واعلنت القناة 14 العبرية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة مجددا.