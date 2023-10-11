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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 ساعة 19:41

ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة

ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة
وخلال اتصال هاتفي مع حديثه الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" اكد على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة : نحن نتوقع من المنظمة الاممية، ان تتخذ اجراءات عاجلة بهدف ايصال الماء والغذاء والادوات الانسانية الى غزة.
 
وناقش امير عبداللهيان، اخر التطورات داخل الاراضي الفلسطينية مع غوتيرش قائلا : ان ما حدث في الاراضي المحتلة شكّل مبادرة فلسطينية بامتياز وجاء ردا على جرائم حرب وممارسات نتنياهو والكيان الصهيوني المتطرفة خلال الاشهر الاخيرة.
 
واضاف : ان قطاع غزة يخضع حاليا لحصار انساني شامل، وقد منع الاطفال والنساء واهالي القطاع من الماء والكهرباء والدواء، بينما تتواصل الهجمات وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين هناك.
 
وشدد وزير الخارجية الايراني، على ان الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية قبال التداعيات اللاحقة وتعقيد الامور اكثر في قطاع غزة؛ لافتا الى تزايد اعداد الضحايا من الاطفال والنساء في القطاع.
 
الى ذلك، قال غوتيريش : ربما ليس هناك شخص مثلنا يشعر بالقلق من الوضع الراهن في غزة؛ ذلك ان المئات من موظنفي الامم المتحدة يتواجدون في القطاع تحت ظروف سيئة جدا، كما قتل البعض منهم لكنهم يواصلون رغم الظروف الراهنة، العمل من اجل حماية اهالي غزة.
 
واضاف الامين العام لمنظمة الامم المتحدة : نحن على علم بالاوضاع في غزة، وماضون في جهودنا عبر الحوار مع بعض الدول، لتقليص عمليات القصف والاقتتال، وبالتالي منع وقوع كارثة انسانية هناك.
 
وتابع قائلا: نحن عبرنا على الدوام عن رفضنا للمواقف المتطرفة الاسرائيلية ونتطلع الى تسوية هذه المشاكل عبر الاعتراف بحق تقرير المصير وتشكيل حكومة مستقلة في فلسطين.
 
وصرح الامين العام للامم المتحدة : نحن نتشاور على نطاق واسع لمنع اتساع نار الحرب الى مناطق أخرى
رقم : 1087732
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