مصر تقترح على واشنطن هدنة لـ6 ساعات لإيصال مساعدات لغزة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية، عن مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

يأتي ذلك في وقت أصبح فيه النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار فيما قال وكيل وزارة صحة غزة، يوسف أبو الريش، اليوم الأربعاء، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع قد امتلأت.

وأضاف أبو الريش في تصريحات نشرتها الوزارة على فيسبوك أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا "في طريقها للنفاد".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع فيه عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 1055 قتيلا و5148 مصابا.