لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها السادس

ويواصل كيان الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها في معركة طوفان الاقصى حيث لجأ الاحتلال في عدوانه لقصف المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين العزل وطاقم الإسعاف والمساجد وقصف الأبراج والمكاتب الإعلامية.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي.



هذا وأقرت قوات الاحتلال باندلاع اشتباكات في زكيم وعسقلان ومحاور أخرى، ما يفند ادعاءاتها السابقة باستعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف.



ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا. وأعلنت هيئة البث العبرية -الأربعاء- ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900.



وأضافت الهيئة الرسمية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع قوات المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى.



وأعلنت كتائب القسام، مساء الأربعاء، قصف مدينة حيفا، وهي المدى الأبعد الذي طالته صواريخها منذ بدء معركة طوفان الأقصى يوم السبت الماضي.



وقالت الكتائب في بيان: “كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160” وهو محلي الصنع يصل مداه إلى 160 كم، وتعني رموزه (رنتيسي 160 كيلو متر).



ومساء الأربعاء، أعلنت كتائب القسام إطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ومطار بن غوروين وعسقلان وبئر السبع.



وأعلنت كتائب القسام أنها هاجمت -مساء الأربعاء- مربضاً للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز “الزواري”، وقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز “R160″، وقصف بئر السبع وأسدود المحتلتين برشقات صاروخية.



وأعلنت كتائب القسام تمكنها مساء أمس وصباح الأربعاء بفضل الله من استبدال المقاتلين في محور “زيكيم”-عسقلان ومحور “صوفا” ومحاور أخرى.



كما أعلنت سرايا القدس، وأجنحة عسكرية تنفيذ عمليات ورشقات صاروخية استهدفت العديد من المستوطنات في إطار معركة طوفان الأقصى.



وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.



ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى الصهاينة إلى 1200، وإصابة أكثر من 2900 منهم 23 موت سريري و340 بحالة خطيرة.