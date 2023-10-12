الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 07:58

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200
وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى حوالي 5600".

وأضاف أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي، عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".
رقم : 1087813
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟