البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل الربيع

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة، مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16".



وأعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ شروع الولايات المتحدة بتدريب لغوي متخصص للطيارين الأوكرانيين، والذين سيتم لاحقا تدريبهم على قيادة المقاتلات الأمريكية طراز "إف-16".



وبحسبما أعلنه المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في نهاية أغسطس الماضي، فإن تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" سيبدأ في قاعدة في أريزونا في شهر أكتوبر.



وفي الوقت نفسه، أوضحت مساعدة وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقدرات، مارا كارلين، في أوائل أغسطس أن مقاتلات "إف-16" لن يتم نقلها لصالح كييف إلا بعد أن تستعد القوات الأوكرانية لاستخدامها.