غوتريتش يطالب بالسماح لدخول الإمدادات الأساسية إلى غزة

وقال غوتريتش، في تغريدة، نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسرعة ودون عائق.



ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر لجمهورية مصر على مشاركتها البناءة في تسهيل وصول المساعدات عبر معبر رفح ومطار العريش.

