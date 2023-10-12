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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 10:15
السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها!
وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر أمام العموم للخدمات الروتينية.
وادعت في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسبا للمظاهرات المرتقبة في تونس
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1087863
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