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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 10:24

تظاهرات في مدن أميركية دعمًا لــــ"فلسطين" بوجه العدوان الصهيوني على غزة

تظاهرات في مدن أميركية دعمًا لــــ"فلسطين" بوجه العدوان الصهيوني على غزة
في مدينة شيكاغو الأميركية، تجمّع عشرات المحتجين من مختلف الأعراق وسط الميدان، وهم يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات تؤكِّد الحق في مقاومة الاحتلال وأخرى ترفض وصف المقاومة بالإرهاب، وتطالب بتحرير فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال وإنهاء الدعم الأميركي لـ"إسرائيل". كما نُظّمت مسيرة تضامنية في العاصمة الأميركية واشنطن، للتظاهر تلبية لدعوات ناشطين ومجموعات دعم من أجل التضامن مع الفلسطينيين وحقّهم في مقاومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وحرّكت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد آر فورد"، مع 5 سفن حربية مرافقة لها إلى منطقة شرق المتوسط دعمًا لكيان الاحتلال، وعزّزت أسراب مقاتلاتها في المنطقة. وأعلنت كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الاثنين الماضي، في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها ستدعم "إسرائيل"، غاضةً الطرف عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في عدوانه المستمر على غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، بشنّ سلسلة غارات على قطاع غزّة بشكلٍ مُتلاحق وعنيف، استهدفت فيها أبراجًا وبناياتٍ سكنية ومنشآت مدنية وخدمية، مُحدثة دمارًا كبيرًا في الممتلكات والبنية التحتية، وموقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، صباح اليوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إحصائية جديدة ارتقاء 1203 شهداء في قطاع غزة و 5763 جريحًا في القطاع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي السبت الماضي.
رقم : 1087866
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