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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 10:29

ألمانيا شريكة في العدوان على غزة

ألمانيا شريكة في العدوان على غزة
وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إنّ "إسرائيل" أرسلت إلى الحكومة الفيدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين من دون طيار من طراز هيرون تي بي".  وأضاف البيان أنّ "وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام الطائرتين بما يتّفق والطلب".

ووفقًا لمجلة "در شبيغل" الألمانية، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس. وفي بيانها أوضحت الوزارة أنّ "القوات المسلّحة الألمانية تستأجر من "إسرائيل" حاليًا خمس طائرات من دون طيار من هذا الطراز، تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان" في موقع في "إسرائيل".

وبحسب در شبيغل، فقد أوقف كيان العدو، في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب عملية طوفان الأقصى، تدريبًا لـ 16 طيارًا ألمانيًا سيعودون إلى بلدهم قريبًا. 

هذا؛ وحظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين خروج مظاهرات داعمة لـ"فلسطين" وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية. وكان من المقرر تنظيم مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين تحت شعارات "تضامن مع جميع السجناء السياسيين في يوم الأسير الفلسطيني" و"تضامن مع فلسطين".
رقم : 1087872
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