مساعدات من الهيئة الخيرية الأردنية لقطاع غزّة

وقال بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إنّ الطائرة تحمل موادًا طبية وأدوية، حيث ستتجه وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع. وذلك بحسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.



وأشار أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إلى أنَّ الهيئة اتخذت الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة، في هذا المجال، بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.



وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات النقدية، فأطلقت حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال التبرعات العينية والنقدية في مراكز المحافظات.