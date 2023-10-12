الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 12:02

"طوفان الأقصى" يخلق فجوة داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي

"طوفان الأقصى" يخلق فجوة داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي
كما أشارت المجلة إلى أنَّ النواب الديمقراطيين الثلاث رشيدة طليب والهان عمر وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز شوهدن وهنّ يغادرن الاجتماع وسط الشجار الذي حصل.

وتابعت المجلة أنَّ ما حدث سلَّط الضوء على الفجوة داخل الحزب الديمقراطي حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والتي لم تظهر في الغالب بعد عملية "طوفان الأقصى"، مضيفة أنَّ هذه الفجوة من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات داخل الحزب بينما تتواصل الحرب.

وفي حين أشارت المجلة إلى مساعٍ يبذلها قادة الحزب الديمقراطي لاظهار وحدة الصفوف، نقلت عن المشرّعين الأطراف المحسوبة على المعسكر الليبرالي ترجيحها بأن يصبح المناخ السياسي أكثر تقلبًا للرئيس الأميركي جو بايدن مع استمرار الحرب. كذلك تحدّثت المجلة عن نقاشات صريحة مع الأطراف المعنية خلف الكواليس، ونقلت عن مصادر مطّلعة أنّ جهات داخل "الكونغرس" محسوبة على المعسكر التقدمي تحدثوا مع البيت الأبيض حول سير الحرب. كما نقلت عن هذه المصادر أنَّ الجهات المذكورة أكَّدت خلال هذه المحادثات ضرورة ضبط النفس وتجنّب النزاع على نطاق أوسع، وأيضًا تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وفتح ممرات إنسانية.

بدوره، توقّف موقع "ذا هيل" عند تصريحات السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز التي وصف فيها استهداف المدنيين بجريمة الحرب، وذلك في إشارة إلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. ولفت الموقع إلى ما قاله ساندرز عن أنّ منع كيان العدو من إدخال الطعام والمياه الاحتياجات الأساسية الأخرى إلى غزة يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. كذلك أشار الموقع إلى ما قاله السيناتور الديمقراطي بشأن العمل على تأمين ادخال المساعدات الأممية إلى غزة.
رقم : 1087897
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟