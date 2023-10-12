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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 13:50

قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال: خطأ في التطبيق أصاب "إسرائيل" بالجنون

قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال: خطأ في التطبيق أصاب "إسرائيل" بالجنون
وأضاف: "كل يوم نجتمع مع جميع مسؤولي السلطات في الجنوب والغلاف. الاجتماعات تكون صعبة جدًا، بشكل خاص مع يوسي في شاعر هنغف، الذي قُتل نائبه.. ممّا لا شكّ فيه أنّ أسئلة صعبة طُرحت في هذه الاجتماعات والثقة التي تحطّمت ستأخذ وقتًا لتعود".

وتابع : "قيادة الجبهة الداخلية من اللحظة الأولى فهمت أننا في حرب. "حماس" أدركت أنها دخلت في حرب طويلة تمتدّ لأسابيع، ورأينا ضربة بداية قوية جدًا. اليوم، تُطلق صلية أو صليتان إلى المنطقة الوسطى.. نحن نعمل في الجنوب، لكن طوال الوقت الأنظار على الجبهة الشمالية، سواء في السياسات أو في الجاهزية. من الواضح لنا ما أهمية الجبهة الشمالية، ونحن مستعدون لذلك".

ولفت ميلو الى أنّ: "ما حصل في غلاف غزة أدى بكلّ "اسرائيل" الى فقدان الأمن الشخصي". وتطرق الى البيان الذي نشرته قيادة الجبهة الداخلية ودعت فيه إلى الدخول إلى الأماكن المُحصّنة قائلًا: "الأمر ليس حادث سايبر بل خطأ بشري. لقد ارتكبنا خطأ آخر في مسألة تجهيز الإسرائيليين. لقد كان خطأ إحدى ضابطاتنا التي نشرت فيديو لتعليمات الاستعداد للجبهة الداخلية".

وأردف يقول: "الخطأ كان بالضغط على زر نحن نعلم أنه يُشغِّل الإنذار في كل "اسرائيل"..حصل عندنا خطأ في الفهم. كانت الأوامر بإخراج السكان من المناطق المحصّنة، وأحد الضبّاط فهم العكس بأنه يجب إدخال كل البلاد الى المنطقة المحصّنة. الأمر ناتج عن التطبيق وليس عن الصافرات".
رقم : 1087920
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