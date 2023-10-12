نتنياهو يُشكّل كابينيت حرب

جاء المؤتمر الصحافي، في أعقاب اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والمصادقة رسميًا على تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية وكابينيت حرب تضمّ إلى جانب الائتلاف الحالي حزب "المعسكر الوطني"، فيما تُرك الباب مواربًا لانضمام زعيم المعارضة يائير لبيد إلى هذه الحكومة.



وافتتح نتنياهو خطابه بالقول :"نحن نقاتل بكل قوتنا على جميع الجبهات، لقد انتقلنا إلى مرحلة الهجوم.. "حماس" هي "داعش" وسنسحقها وندحرها كما دحر العالم تنظيم "داعش" وقضى عليه"، بحسب تعبيره. ودعا نتنياهو الصهاينة إلى: "دعم المقاتلين وأفراد قوات الأمن والإنقاذ الذين يعملون في القطاعات كافة على مدار الساعة".



من جانبه، تعهّد غانتس الذي انضمّ إلى كابينيت مقلص لإدارة الحرب برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت ببذل كل ما يلزم لإعادة الأسرى الصهاينة لدى "حماس". وأضاف: ""إسرائيل في أصعب أوقاتها وتواجه أيامًا مصيرية". وأضاف: "شراكتنا ليست سياسية، إنها شراكة مصير.. في هذا الوقت، نحن جميعا جنود "إسرائيل".



بالموازاة، أفادت وسائل إعلام العدو أنّ حكومة الحرب ستضمّ نتنياهو وغانتس ووزير الحرب الحالي يوآف غالانت وسيكون كلٌّ من رئيس الاركان السابق من حزب غانتس غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبيْن. وقد تُرك منصب في حكومة الحرب مفتوحًا لزعيم المعارضة يائير لابيد، والذي رفض الانضمام إليها إذا بقي حزبا الصهيونية الدينية اليميني المتطرف و "قوة يهودية" فيها.