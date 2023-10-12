الشيخ دعموش: السكوت عمّا يجري في غزة خيانة كبرى

كلمة الشيخ دعموش جاءت، خلال احتفال المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في بلدة بر الياس، والذي تحوّل إلى مهرجان حاشد للتضامن مع أهالي غزة والمقاومة في فلسطين. وأكد الشيخ أنّ: "السكوت والوقوف موقف المتفرج على ما يجري في غزة واستجابة الدول والأنظمة العربية وغيرها للضغوط والتهديدات الأمريكية هو خيانة كبرى وخطيئة لا تغتفر". وتابع: "لا يجوز أن يبادر الأمريكي والغرب لدعم العدو الصهيوني بكل الوسائل لمواصلة إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، بينما تقف الشعوب والحكومات العربية والإسلامية موقف المتخاذل والمتفرج على ما يتعرّض له هذا الشعب في غزة من إبادة جماعية وتدمير كامل من دون أن تحرك ساكنا، خوفًا من الأمريكي".



تابع الشيخ دعموش: "إننا لن نتخلّى عن مسؤولياتنا باتجاه ما يجري في غزة، وقد أعلنّا بكل وضوح أننا لسنا على الحياد، ونحن على تواصل دائم مع الفصائل الفلسطينية ومع محور المقاومة، نتابع وننسق وندرس كل الخطوات التي يجب القيام بها، ولن نتردد في فعل كل ما نستطيعه من أجل نصرة الشعب الفلسطيني". وأضاف: "لن ترعبنا البوارج الأمريكية وحاملات الطائرت التي تدفع بها أميركا إلى المنطقة، ولن تخيفنا تهديدات رئيسها الأخرق، وسنقوم بكل شيء يمليه علينا واجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والقومي انتصارًا للشعب الفلسطيني، وكل تهديداتهم لا تعني بالنسبة إلينا شيئا".



ورأى الشيخ دعموش أنّ: "العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ضد المواقع الإسرائيلية هي بداية التجسيد الفعلي والميداني لهذا الموقف الواضح والحاسم"، مشددًا على أنّ: "العملية التي قامت بها المقاومة بالأمس على أحد المواقع الإسرائيلية، في منطقة الضهيرة، هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك أو كسر المعادلات القائمة، فالقتل بالقتل والدم بالدم، وعلى العدو الخائف والمرعوب والمختبىء خلف الجدران أن يعلم أنّ أي استهداف لبلدنا لن يمر من دون ثمن وسيواجه حتما بالرد الحاسم والمناسب".



من جهته، راعي الحفل رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان قدّم التحية لفصائل المقاومة في فلسطين المحتلّة وقال: "عملية طوفان الأقصى هي بداية نهاية هذا الكيان الموقت، وإن ما قامت به "حماس" وما تقوم به الفصائل في غزة وفي فلسطين يفرح قلوب المؤمنين على امتداد الأرض، وجعل العالم ينفرز إلى معسكرين، معسكر يريد العزة والكرامة وتحرير فلسطين ومعسكر التواطؤ والخنوع والخضوع للإرادة الأميركية ولهذا العدو الصهيوني". وسأل عن "دور الدول العربية والإسلامية في هذه الأيام"، وقال: "أين هو الموقف ممّا يحصل في غزة؟ وأين المروءة ممّا ترون من قتل للأطفال وتهديم للبيوت؟، وما ترون من أعداد للشهداء ومن ظلم هؤلاء الطغاة؟، وما ترون من حليفتكم أميركا، فما هو موقفكم؟"



وختم شاكرًا "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى دعم حركات المقاومة في فلسطين"، داعيا "جمهورية مصر الى فتح المعابر ودعم الشعب الفلسطيني".



وإلى جانب الشيخ دعموش حضر الحفل: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال الصلح، ممثل المطران الصوري، ممثل المطراني إبراهيم، ممثل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، ممثل مدير عام الأمن العام بالإنابة، وفاعليات علمائية ودينية وبلدية واختيارية والعشائر العربية وهيئة العمل التوحيدي وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية وحشد من الأهالي.

