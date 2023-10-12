"طوفان الأقصى" في يومها السادس

ويواصل كيان الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها في معركة طوفان الاقصى حيث لجأ الاحتلال في عدوانه لقصف المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين العزل وطاقم الإسعاف والمساجد وقصف الأبراج والمكاتب الإعلامية.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي.



ودخل قطاع غزة منحنى خطير على صعيد الواقع الإنساني، الذي يشهد تدهورا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له الخمیس: إن ذلك يتزامن مع تصاعد جريمة الاحتلال في يومها السادس، بمحو أحياء سكنية وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسرا عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم.



وفي السياق أعلنت وزارة الصحة التابعة للكيان الصهيوني، مساء الأربعاء عن إحصائية عدد القتلى و الإصابات في صفوف الصهاينة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".



وقالت الصحة التابعة للاحتلال في بيان: " أن عدد القتلى وصل إلى 1300، و تم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة".



هذا وأقرت قوات الاحتلال باندلاع اشتباكات في زكيم وعسقلان ومحاور أخرى، ما يفند ادعاءاتها السابقة باستعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف.



واشتعلت محاور التماس مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بمواجهات واشتباكات ضارية، وانطلقت مسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.



وفجر اليوم، أطلق مقاومون النار تجاه المستوطنين وجنود الاحتلال في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأعلنت كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال وآلياته في عدة محاور بجنين بالرصاص والعبوات الناسفة، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة.



وأطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على شاب قرب مدخل مدينة قلقيلية الشرقي.



وأصيب شاب وفتى بجروح وصفت بالحرجة، خلال مواجهات اندلعت الليلة في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية.



وقالت مصادر طبية إن طفلا (11 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي المتفجر في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالحرجة.



كما أصيب شاب (22 عاما) برصاصتين من النوع الحي في بطنه وأخرى بيده، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ووصفت حالته بالحرجة.



وشهدت مدينة جنين ومخيمها، وبلدات يعبد وميثلون وصانور جنوب المدينة الليلة الماضية مسيرات حاشدة، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق السكان في قطاع غزة.



وندد المشاركون خلال المظاهرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، مطالبين أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني “الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل جيش الاحتلال”.



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط معسكر سالم قرب قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت، كما أطلقوا من داخل معسكر النار صوب مركبتين تعودان لمواطنين من قرية رمانة.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال عقب خروج مظاهرات تضامنا مع قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن طفلا أصيب برصاصة من النوع الحي المتفجر في بطنه، ووصفت إصابته بالحرجة.



كما أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.



وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت شارع القدس، وأزالت كشكا لأحد المواطنين.



ويوم أمس الأربعاء، استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال ومستوطنيه في نابلس، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 30 شهيدا.