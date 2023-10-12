الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 14:02

"طوفان الأقصى" في يومها السادس

"طوفان الأقصى" في يومها السادس
ويواصل كيان الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها في معركة طوفان الاقصى حيث لجأ الاحتلال في عدوانه لقصف المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين العزل وطاقم الإسعاف والمساجد وقصف الأبراج والمكاتب الإعلامية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي.

ودخل قطاع غزة منحنى خطير على صعيد الواقع الإنساني، الذي يشهد تدهورا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له الخمیس: إن ذلك يتزامن مع تصاعد جريمة الاحتلال في يومها السادس، بمحو أحياء سكنية وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسرا عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة التابعة للكيان الصهيوني، مساء الأربعاء عن إحصائية عدد القتلى و الإصابات في صفوف الصهاينة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وقالت الصحة التابعة للاحتلال في بيان: " أن عدد القتلى وصل إلى 1300، و تم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة".

هذا وأقرت قوات الاحتلال باندلاع اشتباكات في زكيم وعسقلان ومحاور أخرى، ما يفند ادعاءاتها السابقة باستعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف.

واشتعلت محاور التماس مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بمواجهات واشتباكات ضارية، وانطلقت مسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وفجر اليوم، أطلق مقاومون النار تجاه المستوطنين وجنود الاحتلال في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعلنت كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال وآلياته في عدة محاور بجنين بالرصاص والعبوات الناسفة، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على شاب قرب مدخل مدينة قلقيلية الشرقي.

وأصيب شاب وفتى بجروح وصفت بالحرجة، خلال مواجهات اندلعت الليلة في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية.

وقالت مصادر طبية إن طفلا (11 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي المتفجر في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

كما أصيب شاب (22 عاما) برصاصتين من النوع الحي في بطنه وأخرى بيده، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ووصفت حالته بالحرجة.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها، وبلدات يعبد وميثلون وصانور جنوب المدينة الليلة الماضية مسيرات حاشدة، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق السكان في قطاع غزة.

وندد المشاركون خلال المظاهرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، مطالبين أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني “الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل جيش الاحتلال”.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط معسكر سالم قرب قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت، كما أطلقوا من داخل معسكر النار صوب مركبتين تعودان لمواطنين من قرية رمانة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال عقب خروج مظاهرات تضامنا مع قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن طفلا أصيب برصاصة من النوع الحي المتفجر في بطنه، ووصفت إصابته بالحرجة.

كما أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت شارع القدس، وأزالت كشكا لأحد المواطنين.

ويوم أمس الأربعاء، استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال ومستوطنيه في نابلس، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 30 شهيدا.
رقم : 1087929
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
رشقات صاروخية من جنوبي لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال
10 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟